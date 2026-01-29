Muore a 32 anni dopo il ricovero al Pugliese di Catanzaro, aperta un’indagine

Un dolore improvviso e troppe domande ancora senza risposta. La comunità cosentina piange la scomparsa di un uomo di soli 32 anni, deceduto nelle scorse ore presso l’ospedale “Pugliese-Ciaccio” di Catanzaro. Sulla vicenda sono ora in corso accertamenti per ricostruire l’esatta catena dei fatti e le cause che hanno portato al decesso.
La cronaca del ricovero
Secondo le prime ricostruzioni, l’odissea del giovane era iniziata nei giorni scorsi quando si era presentato al pronto soccorso del presidio ospedaliero di Corigliano-Rossano.
Il trentaduenne lamenta continui episodi di sanguinamento, un sintomo che ha spinto i medici della struttura ionica a effettuare i primi esami d’urgenza.
Tuttavia, vista la complessità del quadro clinico e la necessità di approfondimenti specialistici, i sanitari hanno disposto l’immediato trasferimento verso il centro hub di Catanzaro.
I punti da chiarire
È proprio durante la degenza nel capoluogo di regione che la situazione sarebbe precipitata. Nonostante il monitoraggio clinico, sono emerse ipotesi diagnostiche ancora al vaglio degli inquirenti e delle autorità sanitarie. Il decesso è avvenuto a pochi giorni dal ricovero, lasciando i familiari nello sconforto.
Al momento, la salma e le cartelle cliniche potrebbero essere poste sotto sequestro per permettere lo svolgimento dell’esame autoptico, passaggio fondamentale per stabilire se vi siano state complicazioni imprevedibili o eventuali responsabilità.
Il punto critico: Resta da capire se la patologia fosse già in fase avanzata al momento del primo accesso in pronto soccorso o se siano emersi elementi clinici nuovi durante il trasferimento tra i due nosocomi.