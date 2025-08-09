Muore a 52 anni dopo un panino e un malore, la sorella ora accusa

“Luigi è morto sull’asfalto, davanti ai nostri occhi. Nessuno merita di morire così.” Le parole rotte dal dolore di Filomena Di Sarno descrivono un dramma che ha scosso la comunità di Diamante, nel Cosentino.

Suo fratello Luigi, un uomo di 52 anni, è deceduto in circostanze drammatiche dopo un malore accusato in seguito al consumo di un panino acquistato da un venditore ambulante durante una festa sul lungomare.

La tragedia, secondo la testimonianza della famiglia, ha avuto inizio il 4 agosto. “Mi ha detto che aveva fitte allo stomaco atroci e dolori ovunque,” racconta Filomena, ripercorrendo i momenti iniziali del calvario del fratello. Dopo aver vomitato, le sue condizioni sono peggiorate drasticamente.

La stessa sera, Luigi si è recato in pronto soccorso. Tuttavia, il racconto della sorella dipinge un quadro di superficialità e poca attenzione. “Una flebo e via,” afferma, citando le parole di Luigi stesso che, sconfortato, avrebbe commentato: “non sembrava nemmeno un ospedale.”

Le accuse della famiglia Di Sarno si concentrano sui soccorsi e sulle cure ricevute, ritenute non adeguate a fronte della gravità del malore.

Ora la comunità e le forze dell’ordine attendono di fare luce sull’intera vicenda, mentre il ricordo di Luigi, morto sull’asfalto, rimane impresso nella memoria dei suoi cari.