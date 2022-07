Lutto nella Questura di Catanzaro. Nel tardo pomeriggio di ieri è morto Fabio Plastino, poliziotto di 52 anni molto conosciuto in città.

In servizio nella Squadra Mobile, in passato nella Digos, Fabio Plastino è stato stroncato da un arresto cardiaco appena giunto in ospedale, dove era stato trasportato d’urgenza dopo avere accusato un malore improvviso. I funerali saranno celebrati martedì pomeriggio a Catanzaro.