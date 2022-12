Muore dopo aver dato alla luce il suo bimbo, dolore per la giovane Elena

Non ce l’ha fatta la giovane mamma di Acri che lottava per la vita all’ospedale di Cosenza. Elena, 27 anni, era incinta quando l’ha colpita un’emorragia cerebrale.

La giovane donna ha però dato alla luce il suo bambino, il piccolo Christian che sta bene. Momenti di preghiera erano stati organizzati in diverse chiese del comprensorio ma purtroppo, questa mattina, la triste notizia.

“La comunità acrese è attonita per la morte di questa giovanissima mamma. L’Amministrazione comunale porge alla famiglia le più sentite condoglianze. Oggi Acri piange per la scomparsa di una giovane mamma che ha dato alla luce il suo bimbo senza aver avuto modo di conoscerlo”. È il cordoglio del comune del Cosentino.

Tutta la comunità è sconvolta e si unisce al dolore dei familiari e del marito in un periodo dell’anno che doveva essere di festa. In queste ore associazioni e comitati stanno annullando tutte le attività ed eventi previsti in occasione delle festività.