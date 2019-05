Muore il candidato a sindaco di Diamante Ernesto Caselli

L’ex sindaco di Diamante, Ernesto Caselli di 62 anni è venuto a mancare questa questa mattina. Caselli era candidato a sindaco nella imminente tornata elettorale con la lista “Ernesto Caselli Sindaco”.

Era molto conosciuto nella cittadina dell’Alto Tirreno cosentino per i suoi trascorsi impegni in politica e per aver ricoperto per 14 anni il ruolo di primo cittadino di Diamante.

Resta in corsa per la carica ora solo il candidato a sindaco della lista “Diamante e Cirella #SiamoVoi”, Marcello Pascale.