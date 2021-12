Muore in un incidente stradale e gli rubano l’orologio. La sorella: “Restituitecelo”

Era a bordo della sua auto insieme alla fidanzata quando, prima di mezzanotte, alla vigilia di Natale, Leonardo Nardacci, giovane di 25 anni, è morto sul colpo in un incidente stradale a Sezze, vicino Latina. Durante i momenti concitati dei soccorsi però, qualcuno ha tolto dal polso del ragazzo, il suo orologio, un rolex.

Ed è la sorella di Leonardo che, dalla pagina di Facebook, chiede aiuto: «A quelli che hanno soccorso mio fratello questa notte chiedo cortesemente di restituire l’orologio che gli avete tolto al polso mentre era morto». Si tratta di Rolex Batman (blue e nero).

«A tutti quelli che lo vedono al polso di qualcuno (c’è ne sono pochissimi in giro) o a qualcuno che sa di una vendita, per favore fatemi sapere, era un ricordo. Se non avete coraggio a restituirlo inviatemelo a casa».