Musica e suggestioni al tramonto: a Soverato arrivano le “Melodie d’Incanto”

Una serata all’insegna della grande musica e dell’arte nella splendida cornice della costa ionica. Questo 17 agosto 2026, alle ore 21:30, l’Anfiteatro sul Mare di Soverato ospiterà il concerto “Melodie d’Incanto”, un appuntamento di rilievo inserito nella programmazione estiva locale.

Protagonisti indiscorsi dell’evento saranno due apprezzati musicisti: il Maestro Violinista Marco Catracchia e il Maestro Pianista Matteo Belpanno. Il duo proporrà un repertorio pensato per valorizzare l’incontro tra le note del violino e del pianoforte, creando un’atmosfera unica a due passi dal mare.

​L’iniziativa vanta il patrocinio e il sostegno del Comune di Soverato e si avvale di importanti collaborazioni artistiche del territorio.

La serata vedrà infatti la partecipazione di:

​Claudia Mercurio – YourArt: associazione attiva negli ambiti di canto, musica e pittura;

​Corso Avanzato – Progetto Danza: scuola diretta da Maria Rosa Cosco, che arricchirà la performance musicale con interventi coreografici.

​Un intreccio di arti — musica, danza e pittura — pronto a regalare al pubblico una notte di mezza estate indimenticabile nella suggestiva arena affacciata sul mare. L’appuntamento è aperto a cittadini, turisti e appassionati della buona musica.