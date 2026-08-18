Musica e suggestioni sotto le stelle: stasera il Napulè Jazz Trio a Soverato

Un’atmosfera intima, intrisa di melodia, passione e ritmo. Sarà Piazza della Poesia, sullo splendido scenario del Lungomare Calabretta a Soverato (CZ), a ospitare il stasera uno degli appuntamenti musicali più attesi della stagione estiva: il concerto del Napulè Jazz Trio.
A partire dalle ore 22:00, la formazione salirà sul palco per offrire al pubblico un viaggio sonoro unico, capace di fondere la grande tradizione della canzone napoletana con le sonorità e l’improvvisazione tipiche del jazz.
Sintetizzato perfettamente nel payoff dell’evento — “Jazz. Napoli. Emozioni.” — lo spettacolo si preannuncia come un’esperienza coinvolgente per appassionati e visitatori, incastonata nel suggestivo panorama della costa jonica.
L’evento si inserisce nel ricco programma delle manifestazioni estive cittadine, promettendo una serata all’insegna della cultura e della grande musica dal vivo. L’ingresso alla piazza è aperto al pubblico.