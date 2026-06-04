Musica, emozioni e talento: grande successo per il saggio dell’Istituto Maria Ausiliatrice di Soverato

Una serata ricca di emozioni, sorrisi e applausi quella vissuta in occasione del saggio di musica dell’Istituto Maria Ausiliatrice di Soverato, che ha visto protagonisti gli alunni della scuola in un percorso artistico capace di coinvolgere e commuovere famiglie, insegnanti e ospiti presenti.

Sul palco si sono alternati bambini e ragazzi che, con impegno, passione e dedizione, hanno mostrato il frutto del lavoro svolto durante l’anno scolastico. Canti, esecuzioni musicali e momenti corali hanno trasformato lo spettacolo in una vera festa della musica, dove ogni nota ha raccontato una storia fatta di crescita, condivisione e scoperta dei propri talenti.

L’evento ha rappresentato molto più di un semplice saggio: è stato il simbolo di una comunità educante che crede fortemente nel valore dell’arte come strumento di formazione e di espressione personale. Attraverso la musica, infatti, gli alunni hanno imparato a collaborare, ad ascoltarsi e a mettersi in gioco con coraggio e gioia.

Un valore aggiunto dell’offerta formativa dell’Istituto Maria Ausiliatrice è rappresentato dalla collaborazione con il Conservatorio di Conservatorio Fausto Torrefranca di Vibo Valentia, una convenzione che consente agli alunni di avvicinarsi allo studio della musica attraverso percorsi qualificati e riconosciuti, valorizzando il talento e la passione dei giovani musicisti sin dalla più tenera età.

Grande la soddisfazione delle famiglie, che hanno accompagnato i giovani artisti con applausi e occhi pieni di orgoglio. Un ringraziamento speciale va agli insegnanti, ai collaboratori e alla direzione dell’istituto, che con professionalità e passione continuano a offrire ai ragazzi occasioni preziose di crescita.

Ancora una volta l’Istituto Maria Ausiliatrice ha dimostrato come la scuola possa essere un luogo dove educazione, cultura e valori si incontrano, dando vita a momenti capaci di lasciare un segno nel cuore di tutti i presenti.

Una serata da ricordare, nella quale la musica è diventata linguaggio universale di emozioni, amicizia e speranza.