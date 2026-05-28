Musica, successi internazionali e impegno sociale per la 19enne calabrese Anna La Croce

Anna La Croce, a 19 anni tra musica, successi internazionali e impegno sociale: doppio trionfo in pochi giorni

A soli 19 anni, Anna La Croce si sta affermando come una delle giovani artiste più complete e promettenti del panorama musicale emergente italiano. Il suo percorso unisce risultati artistici di rilievo, formazione accademica eccellente e un forte impegno sociale che attraversa tutte le sue attività musicali.

Negli ultimi giorni la giovane performer ha vissuto un momento particolarmente significativo della sua carriera. Alla Performer Cup 2026 ha conquistato il primo posto regionale per il terzo anno consecutivo, ottenendo il massimo riconoscimento nella categoria più alta della competizione e qualificandosi alle finali nazionali e mondiali.

Durante l’evento ha presentato il suo inedito “Splendere”, un brano che è un vero inno alla vita, capace di trasmettere energia, positività e il messaggio di credere in sé stessi, vivere pienamente ogni istante e riconoscere la propria unicità come forma di bellezza personale. La sua esibizione è stata premiata anche alla presenza di Garrison Rochelle, figura di riferimento del mondo dello spettacolo.

Pochi giorni dopo è arrivato un altro importante traguardo al Concorso Internazionale “Armonie Mediterranee”, ospitato nella Chiesa degli Artisti di Taurianova, dove Anna ha ottenuto il Primo Premio Assoluto con un punteggio di 99/100 grazie all’interpretazione del suo inedito “Ci sono anch’io”.

Il brano ha un forte valore personale e sociale, poiché affronta il tema del bullismo vissuto dall’artista e si rivolge direttamente ai ragazzi che attraversano situazioni simili, con un messaggio chiaro di sostegno e speranza: nessuno è solo e ciò che viene spesso percepito come un difetto può diventare una forma di unicità.

La musica di Anna La Croce si distingue infatti per la capacità di unire dimensione artistica e impegno sociale. Nei suoi brani affronta temi attuali e delicati come il bullismo, l’autostima, l’accettazione di sé, la crescita personale e anche la violenza sulle donne, trasformando esperienze difficili e realtà sociali complesse in messaggi di consapevolezza, forza e cambiamento rivolti soprattutto alle nuove generazioni.

Il suo percorso artistico nella Performer Cup racconta una crescita costante e strutturata: nel 2024 ha ottenuto il titolo regionale in Categoria C e la medaglia di bronzo mondiale, nel 2025 è entrata tra i primi sei performer al mondo accedendo alla Categoria A, mentre nel 2026 ha confermato il suo livello più alto con un nuovo primo posto regionale e la qualificazione internazionale.

Accanto alla carriera musicale, Anna ha raggiunto risultati accademici di eccellenza: si è diplomata il 27 giugno 2025 con il punteggio di 100/100 e ha conseguito la laurea in Didattica della Musica con 110, conseguita il 27 ottobre 2025, a pochi mesi di distanza dal diploma, diventando la più giovane laureata in Italia.

Ha inoltre maturato un’esperienza come insegnante presso l’istituto ITC XXIV Maggio 1915, diventando la più giovane insegnante in Italia, all’interno del progetto “Artista per Passione”, che ha rappresentato per lei un importante punto di svolta personale e professionale grazie al preside Salvatore Loria.

Parallelamente alla musica e allo studio, Anna è attiva anche sui social network come mini influencer, dove condivide il suo percorso artistico e personale, creando un rapporto diretto con il pubblico. Attraverso le sue piattaforme, la musica diventa anche uno strumento di dialogo e condivisione.

A soli 19 anni, Anna La Croce rappresenta così una figura artistica in continua evoluzione, capace di unire talento, formazione e sensibilità sociale, con l’obiettivo di trasformare la musica in un mezzo di crescita, sostegno e ispirazione per le nuove generazioni.