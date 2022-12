MVM Christmas Night: il 28 dicembre presso il Teatro Comunale di Soverato 

È tutto pronto per la rassegna di musica dal vivo “MVM CHRISTMAS NIGHT”, che si terrà mercoledì 28 dicembre, a partire dalle ore 18, presso il Teatro Comunale di Soverato.

La kermesse mira a regalare alla cittadinanza, in occasione delle festività natalizie, un momento di condivisione ed intrattenimento nel segno della musica dal vivo.

L’obiettivo è dimostrare come la musica non abbia età: solisti, coppie inedite e band costituite “ad hoc” si alterneranno con performance che premino il valore dell’incontro intergenerazionale e mettano in luce tanto il talento degli emergenti locali quanto l’esperienza di chi, da anni, vive la musica a 360° sul territorio.

L’evento, fortemente voluto dall’Amministrazione Comunale di Soverato (segnatamente dal Vicesindaco Emanuele Amoruso), è promosso dall’Associazione Musicale “MVM Rec Studio” di Vincenzo Maida in collaborazione con RVS – Radio Valentina Soverato.

Antongiulio Iorfida, direttore artistico della manifestazione, presenterà la serata insieme ad Alessio Corasaniti, Chiara De Franchis e Lucy Teti.

Ad esibirsi, sul palco del Teatro Comunale della Perla dello Jonio, saranno (in ordine alfabetico): Bruno Pittelli, Cronico & Stonhead, Dany Esposito, Dasco & I Senza Tempo, Demos, De Universo Band, Federica Abbruzzo, Ginevra Varcasia Vercillo, Giuseppe Cilurzo & Pietro Cavallaro, Gory Galati, Ilenia Mazzà, I Permessi Retroattivi, Ivan Ritrovato, Ylkos, Liano & i Blue Beat, Libero, Maida & The Social Distance, Mariagrazia Peruzzi, Massimiliano Sorvillo, Retro & Domenico Cossari, RMS. L’ingresso è gratuito.