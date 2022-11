N.E.R.D.s – sintomi, spettacolo in scena Domenica 4 dicembre al Teatro del Grillo di Soverato

Siamo in un agriturismo famoso per banchetti e cerimonie. Oggi è il 50° anniversario di matrimonio dei genitori e per l’occasione i figli Nico, Enri, Robi e Dani si ritrovano qui per festeggiare. L’idea è quella che tutto sia perfetto, con tanto di torta nuziale, discorso dei figli e fotografie agli sposini nel parco, vicino al laghetto con le paperelle. Ma fin da subito le apparenze, in questa micro comunità fatta di egoismi e tanti silenzi, sono bombe inesplose pronte a detonare alla minima scintilla.

N.E.R.D.s – sintomi , lo spettacolo cult del Filodrammatici, è una commedia crudele ed esilarante che parte dalla famiglia come rassicurante paradigma di una società sana per raccontarci il rovescio della medaglia.

«Uno spettacolo tutto intelligenza, semplicità e bravura non ostentata: fa recuperare il piacere di stare in sala» (Masolino D’Amico, La Stampa)

«Scritto con penna aguzza […] un affresco rapido e sapido» (Andrea Porcheddu, Gli Stati generali)

«Ritmo serrato e dialoghi brillanti» (Alessandra Santangelo, La lettura – Corriere della Sera)

N.E.R.D.s – SINTOMI

di e regia Bruno Fornasari

Con Tommaso Amadio – Emanuele Arrigazzi – Riccardo Buffonini – Umberto Terruso

Scene e costumi Erika Carretta

Produzione Teatro Filodrammatici di Milano

DATA

Domenica 4 dicembre 2022

ORARIO

TURNO A ore 17:00

TURNO B ore 20:45

DURATA

90 minuti senza intervallo