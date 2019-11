Napoleon Maddox e Sorg il 30 Novembre al Frankie-Miramare di Soverato

Non si può fermare il rapper di Cincinnati, Napoleon Maddox!

Leader dell’ “Iswhat ?! Band”, componente delle formazioni musicali del sassofonista e poeta newyorkese Roy Natanhson, di Archie Shepp in Phat Jam, o direttore artistico del tributo a Nina Simone «A Riot Called Nina» insieme a The Boxettes e Sophia Domancich.

Napoleon Maddox torna con questo lavoro su un nuovo progetto hip hop tinto con electro funk e campioni soul. Distilla i suoi tagli e il suo ritmo sulle produzioni di Sorg, un giovane beatmaker di Besançon (Francia), considerato uno dei più promettenti della sua generazione dopo l’uscita del suo primo EP “16 Diamonds”

EP caratterizzato da Wild West, frutto del primo incontro tra i due artisti e premessa di questa nuova collaborazione. Selezionato nel 2017 per il concorso «Les Inouïs du Printemps de Bourges», il giovane produttore va in tournée con il suo nuovo EP solista «Push» (giugno 2017).

«Sorg & Napoleon Maddox» firmano il loro primo EP «Ribbons & Razors», pubblicato a marzo 2014. Un album di 6 tracce che segna l’inizio di una forte collaborazione tra le due sponde dell’Atlantico, con la cantante ospite, ArinMaya e l’artista rap, Boogie Bang, entrambi americani.

Non si fermano qui, e a gennaio 2016 esce il loro 2 ° EP «Soon». Ancora una volta, il rapper americano Boogie Bang trova ospitalità nel brano «Security», e si sperimentano nuove collaborazioni con Gaël Faye, Smoove e Dobet Gnahoré.

Nel 2017 varcano l’oceano con il loro primo tour negli Stati Uniti, proponendo con i membri di IsWhat ?! un nuovo progetto: «Twice the first time». Uno spettacolo in cui Maddox racconta l’incredibile (vera) storia di Millie-Christine McCoy, le sue prozie, gemelle siamesi nate in schiavitù nel 1851.

Sul palco, «Sorg e Napoleon Maddox» offrono un set hip hop energico e impegnato esplorando suoni creativamente moderni! Emerge la loro capacità grafica e di esibirsi da provetti VJ! Nel 2018 viene pubblicato il loro primo LP “Checkin Us”!

Non perdetelo! 30 Novembre ore 23,00 al Frankie- Miramare winter terrace Soverato.