Napoli, ucciso in un agguato il padre del 17enne morto in un conflitto a fuoco con la polizia

Un morto e un ferito a Napoli in un agguato a matrice camorristica. All’una e un quarto del mattino due persone ferite da colpi d’arma da fuoco sono state trasportate al pronto soccorso dell’ospedale Pellegrini.

Ciro Caiafa (40 anni) è morto poco dopo il ricovero: era il padre del 17enne ucciso lo scorso 4 ottobre in via Duomo in un conflitto a fuoco contro agenti della polizia mentre tentava una rapina a mano armata.

Gennaro Di Martino è invece il 28enne incensurato trasportato con la vittima in ospedale: il giovane era in casa di Caiafa intento a fargli un tatuaggio: colpito al fianco, non è in pericolo di vita ed è stato dimesso con 10 giorni di prognosi. Di Martino ha riportato una ferita da colpo di arma da fuoco al fianco sinistro ed è stato trasportato all’ospedale Vecchio Pellegrini, così come Ciro Caiafa per il quale però non c’è stato nulla da fare.

Secondo una prima ricostruzione, i killer sarebbe entrati direttamente all’interno del basso e sparato in via Sedil Capuano, nella zona di San Lorenzo. Indagano i Carabinieri del nucleo investigativo di Napoli e della Compagnia Napoli Stella.