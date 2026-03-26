Narcotraffico e ‘Ndrangheta: smantellato in Calabria hub della droga, 15 misure cautelari in tutta Italia

​Una complessa operazione della Guardia di Finanza, coordinata dalla Procura di Catanzaro, ha svelato un giro d’affari da 10 milioni di euro. Fondamentale la decriptazione di smartphone utilizzati dai clan.

Un duro colpo è stato inferto all’organizzazione criminale legata alla ‘Ndrangheta vibonese. Dalle prime luci dell’alba, i militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Catanzaro, insieme allo SCICO della Guardia di Finanza, hanno dato esecuzione a 15 misure cautelari su tutto il territorio nazionale.

L’accusa è pesante: associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, con l’aggravante di aver agevolato la “locale” di Ariola, storica articolazione della criminalità organizzata calabrese.

L’organizzazione e il “Dominus”

​Le indagini hanno documentato l’esistenza di un’agguerrita struttura criminale facente capo all’ndrina Maiolo di Acquaro, nel Vibonese. Il centro decisionale era saldamente stabilito in Calabria, da dove il “dominus” del sodalizio coordinava ogni fase del traffico: dal procacciamento di ingenti quantitativi di droga alla consegna attraverso una fitta rete di corrieri.

​Un Hub tecnologico e logistico

​L’inchiesta ha rivelato un preoccupante salto di qualità tecnologico. Gli indagati utilizzavano smartphone criptati per comunicare, convinti di poter sfuggire alle intercettazioni. Tuttavia, una complessa attività di analisi delle chat decriptate ha permesso agli inquirenti di ricostruire l’intera filiera distributiva.

La droga non restava confinata nel territorio calabrese: l’organizzazione gestiva un vero e proprio hub logistico utilizzato per lo stoccaggio, con rotte che rifornivano costantemente piazze di spaccio in Lazio, Piemonte e Abruzzo.

I numeri del sequestro

​Il volume d’affari ricostruito dagli inquirenti è impressionante. Gli accertamenti hanno permesso di documentare la compravendita di:

​Circa 750 kg di marijuana

​Oltre 11 kg di cocaina

​Il valore complessivo dello stupefacente immesso sul mercato è stimato intorno ai 10 milioni di euro.

​Le misure giudiziarie

​Il GIP del Tribunale di Catanzaro ha disposto la custodia cautelare in carcere per 12 persone, mentre per i restanti indagati sono scattati un arresto domiciliare e due obblighi di dimora. Durante le perquisizioni, condotte con il supporto di unità cinofile antidroga e cash dog, è stata confermata la capillarità del sodalizio.

L’operazione odierna sottolinea l’efficacia del contrasto alla criminalità organizzata anche di fronte all’uso di sofisticati sistemi di comunicazione, ribadendo la centralità del coordinamento della Procura Distrettuale di Catanzaro nella lotta ai traffici transnazionali della ‘Ndrangheta.