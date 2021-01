Nasce a Chiaravalle l’associazione culturale “Verso il futuro”

Cari Concittadini Chiaravallesi,

ci pregiamo di comunicarVi, la nascita dell’associazione Culturale, “Verso il futuro”.

L’associazione, composta da diversi cittadini giovani e meno giovani di Chiaravalle Centrale, nasce dalla voglia di riscatto della nostra Città. Il gruppo è governato dal Noi e non dall’Io, quest’ultimo purtroppo ha contraddistinto molto anni di gestione del governo locale creando sempre di più una disgregazione che ha impoverito la comunità tutta. Abbiamo bisogno di idee e progettualità utili al superamento delle criticità esistenti.

Chiaravalle Centrale, vive da diversi anni una crisi di identità, sociale, politica ed economica.

Il dibattito per la crescita della comunità ha subito negli ultimi anni un’accesa conflittualità, sterile e di certo non produttiva per il nostro territorio dove ha pesato negativamente una prevaricante cultura dell’io che ha causato il disimpegno delle energie positive esistenti. I valori della solidarietà e del libero pensiero hanno subito un indebolimento. Partendo da questi presupposti, miriamo ad avviare un necessario ed utile progetto, per il benessere della nostra città al fine di impegnarsi nella realizzazione di uno sviluppo che possa mettere le basi sulle quali costruire un paese migliore soprattutto per le future generazioni.

L’obiettivo della nostra associazione è quello di aprirsi al dialogo con altre associazioni presenti, con i cittadini, i gruppi politici presenti sul nostro territorio e, con chiunque abbia interesse ad impegnarsi per il bene della collettività.

E’ necessario ritrovare il senso del confronto democratico e del rispetto del pensiero altrui, coinvolgere e promuovere la partecipazione dei cittadini in particolar modo dei giovani alla vita attiva per un naturale e necessario ricambio generazionale. Ricostruire una voce comprensoriale più autorevole, per la difesa e l’implementazione dei servizi.

Fornire un contributo per lasciare una Chiaravalle migliore ai nostri figli diventa un dovere per costruire assieme una Città che deve riemergere e guardare con speranza verso il futuro.