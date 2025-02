Nasce a Chiaravalle l’associazione di promozione sociale “I ragazzi dell’arcobaleno”

Il 2025 si apre nel migliore nei modi per il

territorio Chiaravalle e non solo, nasce infatti ai primi di febbraio l’associazione di promozione sociale i ragazzi dell’arcobaleno, che si occuperà di sociale, sensibilizzazione, di minori e adulti con difficoltà, composta da genitori di figli con disabilità, professionisti e cittadini vicini all’ argomento per poter dare il miglior contributo per un territorio tanto ampio quanto difficile in materia di uguaglianza.

Gli obiettivi dell’associazione sono vari:

La più importante, motivazione per la quale genitori hanno unito le forze insieme a professionisti del settore, da cui è nata l’associazione è prima di tutto il supporto alle famiglie e tra famiglie, a livello umano, emotivo, burocratico e psicologico, solo un genitore che vive difficoltà quotidiane può dare il giusto supporto ad altri genitori, l’arrivo di una diagnosi è un vulcano in piena che sconvolge vite intere.

Con il giusto supporto di professionisti, con la sensibilizzazione e mutoaiuto tra genitori si può insieme camminare per un sentiero tumultuoso, ma vicente.

Altre attività fulcro dell’associazione saranno:

Attività di sensibilizzazione sul territorio e con gli enti

Attività di inclusione e integrazione sociale

L’associazione ha previsto all’interno del direttivo professionisti del settore con esperienza decennale adeguatamente formate, in collaborazione con il centro psicoeducativo il sorriso di ANTONY della dott.ssa Ludovica Staglianò.

Associazione formatasi sopratutto da genitori con bambini con disabilità

Presidente : Patrizia Macri, mamma di una bambina autistica di sei anni

Vicepresidente : Maria Patrizia Fabiano , mamma di un bambino disabile di undici anni.

All’interno del direttivo anche genitori di ragazzi con disabilità adulti, che cercheranno con il loro prezioso contributo di portare avanti attività non solo per minori, ma anche per la dura realtà dell’essere adulti in una società che non è ancora pronta ad accogliere tutti i bisogni.

La prima iniziativa, dell’associazione appena nata, è subito in calendario con un primo convegno di sensibilizzazione presso l’I.C istituto Corrado Alvaro, grazie alla celere disponibilità della dirigente dott.ssa Maria Carmen Aloi, che ha aperto le proprie porte per dar voce a genitori e professionisti, in un dialogo aperto con i ragazzi.

Quale inizio e luogo migliore se non quello della scuola, poiché i bambini e i ragazzi di oggi sono e saranno gli adulti di domani, per parlare di disabilità per lavorare al meglio su una vera e concreta inclusione.

L’associazione ci tiene fermamente a ringraziare l’amministrazione Donato nelle persone del sindaco Domenico Donato e Marzia Sanzo assessore alle politiche sociali per essere stati un punto di riferimento importante per la concretezza e l’ avvenuta formazione dell’associazione stessa, in amministrazione vicina ai più fragili è il punto di partenza per la costruzione di una società migliore.