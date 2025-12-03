Nasce a Montepaone la nuova Delegazione ANT Catanzaro

Il primo obiettivo è facilitare l’accesso dei cittadini a iniziative di prevenzione oncologica

Apre ufficialmente a Montepaone (Cz) la Delegazione ANT Catanzaro, sede locale di Fondazione ANT ‘Franco Pannuti’ ETS, il punto di riferimento del Terzo Settore italiano nei campi dell’assistenza domiciliare gratuita alle persone malate di tumore e della prevenzione oncologica.

L’obiettivo dichiarato dello sbarco di ANT nel Catanzarese è favorire un più capillare accesso della cittadinanza ai progetti di prevenzione oncologica per i quali la Fondazione, nata a Bologna nel 1978 per opera dell’oncologo Franco Pannuti, si occuperà di reperire finanziamenti sul territorio.

In tutta Italia, del resto, da oltre un ventennio ANT cura la messa a terra di iniziative volte a offrire gratuitamente alla cittadinanza controlli di diagnosi precoce atti a individuare per tempo segni di sviluppo di neoplasie della cute, della mammella, della cervice uterina, della tiroide, del testicolo, di reni e vescica e del cavo orale (oltre 288.000 visite in 91 province italiane dal 2004 e oltre 23.000 nel solo 2024).

La Delegazione nasce grazie all’impegno del dottor Pietro Augello e della nuova Delegata Maria Giovanna Pirritano, insieme a volontari e volontarie che supporteranno le attività sul territorio.

La sede lavorerà per reperire risorse tra privati, imprese ed enti locali, finalizzate a finanziare le giornate di diagnosi precoce e i servizi di supporto, prenotabili tramite il sito ant.it.

Questa nuova squadra di persone vicine ad ANT, da oggi, si impegnerà a reperire sul territorio catanzarese (tra privati, imprese, fondazioni e pubbliche amministrazioni) le risorse necessarie a finanziare le giornate di visite gratuite, che saranno poi annunciate sui canali di comunicazione di ANT e a mezzo stampa e che saranno prenotabili sulla piattaforma dedicata sul sito ant.it.

“Ogni volta che un nuovo territorio si apre alle attività di ANT, nuove persone in condizione di fragilità con le loro famiglie guadagnano l’accesso ai nostri servizi – ha dichiarato Raffaella Pannuti, presidente di Fondazione ANT – e si rinnova quell’alleanza a tre fra Pubblico, Privato e Terzo Settore dalla quale dipende il grado di capacità del tessuto socio-sanitario di fare fronte all’attuale aumento dell’incidenza delle neoplasie”.

Profilo Fondazione ANT Franco Pannuti ETS

Nata nel 1978 per opera dell’oncologo Franco Pannuti, dal 1985 a oggi Fondazione ANT Franco Pannuti ETS – la più ampia realtà non profit per l’assistenza specialistica domiciliare ai malati di tumore e la prevenzione gratuite – ha curato oltre 155.000 persone in 12 regioni italiane (Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Toscana, Lazio, Marche, Campania, Basilicata, Puglia, Umbria).

Ogni anno oltre 10.000 persone vengono assistite nelle loro case da équipe multidisciplinari ANT che assicurano cure specialistiche di tipo ospedaliero e socio-assistenziale, con una presa in carico globale del malato oncologico e della sua famiglia. Sono complessivamente 484 i professionisti che lavorano per la Fondazione (medici, infermieri, psicologi, nutrizionisti, fisioterapisti, farmacisti, operatori socio-sanitari etc.) cui si affiancano oltre 2.000 volontari impegnati nelle attività di raccolta fondi necessarie a sostenere economicamente l’operato dello staff sanitario. Il supporto offerto da ANT affronta ogni genere di problema nell’ottica del benessere globale del malato.

A partire dal 2015, il servizio di assistenza domiciliare oncologica di ANT gode del certificato di qualità UNI EN ISO 9001:2008 emesso da Globe s.r.l. e nel 2016 ANT ha sottoscritto un Protocollo d’intesa non oneroso con il Ministero della Salute che impegna le parti a definire, sostenere e realizzare un programma di interventi per il conseguimento di obiettivi specifici, coerenti con quanto previsto dalla legge 15 marzo 2010, n. 38 per l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore. ANT è inoltre da tempo impegnata nella prevenzione oncologica con progetti di diagnosi precoce del melanoma, delle neoplasie tiroidee, ginecologiche e mammarie.

Dall’avvio nel 2004 sono stati visitati gratuitamente 275.000 pazienti in 88 province italiane. Le campagne di prevenzione si attuano negli ambulatori ANT presenti in diverse regioni, in strutture sanitarie utilizzate a titolo non oneroso e a bordo dei due Ambulatori Mobili – BUS della Prevenzione. I mezzi, dotati di strumentazione diagnostica, consentono di realizzare visite su tutto il territorio nazionale. ANT opera in Italia attraverso 100 delegazioni e 58 “da Cuore a Cuore – Charity Point” (luoghi rivolti alla raccolta fondi, ma anche allo sviluppo di idee, progetti e relazioni), dove la presenza di volontari è molto attiva.

Alle delegazioni competono, a livello locale, le iniziative di raccolta fondi e la predisposizione della logistica necessaria all’assistenza domiciliare, oltre alle attività di sensibilizzazione. Prendendo come riferimento il 2024, ANT finanzia la maggior parte delle proprie attività grazie alle erogazioni di privati (41%) al contributo del 5×1000 (16%) a lasciti e donazioni (13%). Il 15% di quanto raccoglie deriva da fondi pubblici. Uno studio condotto da Human Foundation sull’impatto sociale delle attività di ANT, ha evidenziato che per ogni euro investito nelle attività della Fondazione, il valore prodotto è di 1,90 euro. La valutazione è stata eseguita seguendo la metodologia Social Return on Investment (SROI). L’indagine è stata ripetuta tra il 2020 e il 2021 basandosi sulla Teoria del cambiamento. La ricerca, realizzata sempre da Human Foundation, rileva come a ogni euro investito negli ODO-ANT corrispondano circa 5 euro di beneficio (stime effettuate su valori medi, per un periodo di assistenza di 4 mesi): secondo i vari indicatori, infatti, i benefici economici a favore di assistiti, caregiver e SSN sono di oltre 7 mila euro in media per assistito, a fronte di circa 1.500 euro di costo medio per ANT.