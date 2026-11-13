Nasce a San Sostene Marina “Calabria Civica”

Si è costituita l’associazione «Calabria Civica – Diritti, Cultura e Ambiente», senza scopo di lucro e autonoma dai partiti politici. I soci fondatori hanno nominato Luigi Aloisio primo presidente.

A promuoverne la nascita sono sette figure di rilievo della società civile, attivamente impegnate nelle rispettive comunità. I soci fondatori sono Luigi Aloisio (già dirigente di partito, attualmente Sindaco del Comune di San Sostene), Antonio Chiefalo (già dirigente di partito e già candidato al Consiglio Regionale della Calabria), Luca Commodari (già candidato al consiglio comunale del Comune di Sant’Andrea Apostolo dello Ionio), Maurizio Cosentino (già dirigente di partito), Sergio Garieri (già Consigliere di maggioranza al Comune di Chiaravalle Centrale), Francesco Monsalina (già Consigliere di maggioranza al Comune di Sant’Andrea Apostolo dello Ionio) e Salvatore Pirritano (attualmente Consigliere di maggioranza al Comune di Isca sullo Ionio).

Hanno scelto di mettere in comune le rispettive esperienze e competenze per dare un contributo concreto al dibattito pubblico su temi di attualità, a partire da superamento dei divari territoriali e delle disparità nell’accesso ai servizi essenziali.

Tra le finalità dell’associazione figurano la tutela dei diritti costituzionali e la partecipazione dei cittadini alla vita pubblica, nella convinzione che la politica sia un servizio alla comunità. Particolare attenzione sarà dedicata al contributo da offrire in tema di superamento delle disuguaglianze tra Nord e Sud e di quelle che interessano territori della stessa Calabria.

L’associazione si propone inoltre di tutelare il paesaggio e l’ambiente, valorizzare il patrimonio storico, artistico e culturale calabrese e trasmettere alle nuove generazioni la memoria, le tradizioni e i saperi delle comunità locali.

Con incontri pubblici, attività di studio e iniziative di sensibilizzazione, Calabria Civica intende coinvolgere cittadini, associazioni e istituzioni nella formulazione e nello sviluppo di proposte che rispondano alle esigenze dei territori.