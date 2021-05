Nasce a Soverato il “Groupama Jumping Team”

A Soverato, in località Turrati presso il centro ippico Ranch, è nato il “Groupama Jumping Team”, una squadra di Cavalieri, specializzati nel salto ostacoli. Alla guida del Team, in qualità di Direttore Tecnico, l’Istruttore e titolare del Centro, Achille Garieri.

Tra gli obiettivi del Team, oltre a quello di promuovere la cultura dello sport all’aperto e la pratica dell’ippica a tutti i livelli, a partire dai giovanissimi di 9/10 anni, l’impegno a raggiungere importanti risultati nelle gare, attraverso l’affiatamento con i loro straordinari amici a 4 zampe tra cui Leuciano (castrone salernitano di 4 Anni), Scias (castrone di 13 anni), Camistrell (castrone di 5 anni) e Othello del Corace (castrone di 18 anni).

I due atleti di punta del Team sono i Cavalieri Giorgia Venturini (20 anni) e Giuseppe Garieri (23 anni), ambedue istruttori del Centro Ippico, sempre a disposizione per consigli e sostegno ai più piccoli, che cominciano ad accostarsi a questa stupenda disciplina.

Dopo questo complicato periodo storico, in cui il Covid 19 ha costretto tutti noi tra le mura domestiche, nel quale soprattutto i più giovani hanno sofferto l’impossibilità di praticare attività fisica, si è notato un riavvicinamento agli sport all’aperto ed un boom di iscrizioni nei centri ippici di tutta Italia. La nascita del Team Groupama vuole inserirsi in questo processo di ripartenza, fondamentale per un sano sviluppo psico-fisico, soprattutto dei i più giovani. L’equitazione, infatti, riesce non solo a sviluppare le doti atletiche dei cavalieri quanto quelle caratteriali, promuovendo al contempo la crescita dell’autostima e un maggior rispetto verso gli animali e l’ambiente.

Grazie agli sponsor Groupama Ass.ni, Ranieri International, Myoporum, Equitatus ed Accredia è stato possibile attrezzare il Team in vista, a partire dal mese di giugno, di importanti appuntamenti in giro per l’Italia. Un sentito grazie anche al fotografo Ivan Comi per le splendide immagini.