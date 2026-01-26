Nasce il CREA Calabria il primo Centro di Residenza per Artisti nella nostra regione realizzato dalla Compagnia Teatro del Carro e da Dracma Teatro

Si chiama C.RE.A. Calabria il primo Centro di Residenza per Artisti nella nostra regione, ed è realizzato dal raggruppamento formato da Compagnia Teatro del Carro e Dracma Teatro, selezionato dall’apposito bando della Regione Calabria, in intesa col Ministero della Cultura, finalizzato alla creazione di un Centro di Residenza e tre Residenze per Artisti nei Territori per il triennio 2025 – 2027.

L’assegnazione è arrivata con grande ritardo rispetto ai tempi previsti, in quanto in prima battuta era risultata inspiegabilmente vincitrice un’aggregazione dal nome “Epizephiri”, dei cui componenti non c’era traccia di pregressa attività di residenza, requisito fondamentale di accesso al bando, e assolutamente sconosciuta al sistema delle residenze sia nazionale che locale.

Com’era prevedibile, alla richiesta da parte della Regione Calabria della verifica probatoria del possesso della comprovata esperienza, la stessa ha rinunciato seduta stante al finanziamento, lasciando così spazio alle uniche due realtà regionali in possesso dei requisiti, oltreché le due più longeve in fatto di residenze artistiche, con ben 13 anni di ininterrotte e finanziate attività residenziali, e riconosciute, stimate e diventate punto di riferimento per l’intero sistema nazionale di Centri e Artisti nel Territori.

Il progetto C.RE.A. Calabria, quindi, non solo si inserisce nel solco di esperienze già consolidate in quest’ambito, ma introduce un approccio innovativo nel sostegno ai progetti creativi, abbracciando un concetto di ospitalità mirato. Tutta la programmazione delle residenze del triennio sarà improntata su progetti afferenti i nuovi linguaggi, le nuove forme estetiche, i nuovi bisogni sociali, e i nuovi artisti della scena contemporanea nazionale e internazionale, in una commistione di generi, sia delle residenze che degli spettacoli, ma anche all’interno della programmazione complessiva che vedrà insieme danza, musica, arti visive, circo e nuove tecnologie, in un incontro con la prosa e la forma teatrale classica e tradizionale, in modo da contaminarle e renderle anche più attrattive per le nuove generazioni. Parallelamente, come sempre fatto e attestato, il progetto terrà conto dei punti di contatto tra gli artisti nella loro ricerca e le peculiarità sociali e culturali del territorio: attraverso le pratiche performative, ci saranno infatti percorsi inediti di creazione e formazione con la partecipazione attiva delle comunità.

L’obiettivo è quello di consolidare nel medio e lungo periodo, come già fatto dal 2012 ad oggi, un’attività permanente di programmazione e di ospitalità diffusa sul territorio regionale che coinvolgerà, oltre a Badolato e Polistena, già sedi di residenza dei due partner, anche altri territori, come Filadelfia, Catanzaro, Cosenza, Roccella Jonica, Reggio Calabria e altre sedi, che ospiteranno residenze e spettacoli nell’ambito delle arti performative. Assi portanti del piano saranno: il sostegno economico, professionale e logistico a progetti di creazione contemporanea d’autore, l’ospitalità di spettacoli, performance e drammaturgie innovativi ed inediti; la promozione e diffusione di opere di giovani professionisti Under 35 ed emergenti, nuove drammaturgie della scena contemporanea, l’incontro tra artisti/compagini e le comunità territoriali ospitanti, attraverso attività specifiche di partecipazione attiva ai processi creativi come laboratori, prove aperte, workshop etc, dando un importante contributo alla Calabria quale luogo di incontro e di confronto tra espressioni artistiche di culture diverse, e contribuendo così alla formazione di un pubblico più consapevole sui nuovi linguaggi della scena contemporanea.

La Direzione artistica del Centro di residenza sarà condivisa da Anna Maria De Luca e Andrea Naso, già direttori artistici dei percorsi di residenza precedenti, e Luca Maria Michienzi, anche direttore organizzativo, che insieme pianificheranno la sezione delle residenze di ospitalità e delle attività teatrali in modo da avere un palinsesto di eventi principali e collaterali integrato e dal grande impatto creativo e indirizzato alla valorizzazione della cultura e dei processi creativi in Calabria.

Per alcune sezioni specifiche, come la danza e le arti performative ibride, il Centro si avvarrà della consulenza e del tutoraggio di importanti professionisti nazionali e regionali, come il maestro Virgilio Sieni, eccellenza della danza internazionale e consulente delle passate annualità della residenza MigraMenti, che curerà le selezioni e l’accompagnamento dei progetti legati alla danza; e a Filippo Stabile, coreografo e direttore del Ramificazioni Festival, che si occuperà dei progetti start up legati alla danza provenienti dalla Calabria.

Per il 2025, il ritardo dell’avviso pubblico ha reso necessaria un’attività di scouting da parte della direzione artistica con ricerca e selezione diretta di circa 12 compagini artistiche sul territorio nazionale. Per il 2026 e il 2027, invece, ci saranno bandi annuali emanati su scala nazionale, con una percentuale di accesso dedicata esclusivamente agli artisti calabresi e attraverso azioni di scouting realizzate insieme ad alcuni partner del Centro privilegiando giovanissimi artisti Under 35 o emergenti, senza significative esperienze professionali e formative, in modo da offrire loro l’opportunità di residenze “trampolino” che consentano di sviluppare ricerca e studio e di porre le basi per un processo di crescita professionale e artistica.

Una delle novità assolute del progetto è, infine, la realizzazione, già nel 2026, di un Festival/Showcase delle Residenze Nazionali in Calabria, dedicato a mettere in luce lavori artistici provenienti da Centri e Residenze di tutta Italia. Nell’ultimo anno del progetto, inoltre, si lavorerà all’organizzazione del I Incontro Interregionale delle Residenze Artistiche nazionali, per favorire il confronto tra le residenze stesse e discutere il futuro della creatività in un panorama teatrale in continua evoluzione.