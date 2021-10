Nasce il movimento politico attivista AttivaMente per Stalettì

Nasce oggi il movimento politico attivista AttivaMente per Stalettì, un grande passo che tronca con la politica locale passata . Alla base idee giovanili ed attivismo politico, sposato anche dagli adulti che prima di noi hanno vissuto La vera politica .

Stalettì è un territorio ricco di storia, cultura, luoghi mozzafiato che vanno dalla collina al mare, tre perle nel suo comprensorio Copanello, Caminia , Pietragrande .

Territorio che deve ripartire dalle sue immense ricchezze, dal suo patrimonio da tutelare, dai suoi cittadini da rendere partecipi.

Oggi più che mai, si ha l’esigenza di dar voce a quelli che sono i problemi di ogni singolo cittadino della comunità stalettese, comprese tutte le sue frazioni .

Il movimento pone le sue basi sull’attivismo, sul fare , sull’ascoltare, sul proporre stando tra la gente e per la gente, non rinchiusi nei soliti campanilismi ancorati nelle lobby private oppure nelle proprie torri campanarie.

Pone l’obbiettivo, di dire PRESENTE senza mai tirarsi indietro, provarci, mettere in risalto le nefandezze di un sistema ormai obsoleto, perché il cambiamento parte dai giovani , motore pulsante del movimento e del comune di Stalettì !

Siamo presenti e attenti a tutto e tutti, ad ogni piccolo problema che ha bisogno di una risoluzione, senza false promesse o finti castelli di sabbia .

Commenta Spinzo Gregorio, suo fondatore ed attivista già con il gruppo Lega sul territorio:

“Perciò da oggi, fortemente, vogliamo dimostrare di essere attivi e presenti, dimostrare di essere il nuovo “vento” che porterà onestà di idee e soluzioni da mettere a disposizione della comunità, guadagnando la fiducia dei cittadini sul campo, ATTIVAMENTE per Stalettì e per un disegno in cui crediamo, ovvero di un territorio comunale e di una Calabria equa, giusta, fiera ed orgogliosa, dove i comuni possano e devono dire la loro, diventando parte integrante di un sistema di collaborazione e cooperazione tra gli enti. Un sistema dove la politica deve essere filtro tra l’esigenza del cittadino ed il potere centrale .

Ed allora , come detto dallo stesso JHON FRITZGERALD KENNEDY ,

“Non chiederti cosa può fare il tuo Paese per te , chiediti cosa puoi fare tu, per il tuo Paese”.

Ricominciamo da qui”.

Il direttivo AttivaMente per Stalettì .