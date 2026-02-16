Nasce nel Soveratese il Comitato per il No al referendum sulla giustizia

Promotori Mimmo Loiero e il Gruppo Territoriale del Movimento 5 Stelle: “Difendere la Costituzione, informare i cittadini”

Nel Comprensorio Soveratese prende forma il Comitato per il No al referendum sulla giustizia, una nuova realtà civica che si pone l’obiettivo di coordinare iniziative di informazione e partecipazione democratica sul territorio.

A promuoverlo sono Mimmo Loiero e il Gruppo Territoriale del Movimento 5 Stelle, con un messaggio chiaro e diretto: “La Costituzione non si tocca”.

Il Comitato nasce con l’intento di offrire ai cittadini strumenti di comprensione sui contenuti del referendum, andando oltre gli slogan e favorendo un confronto consapevole. Al centro del percorso annunciato c’è l’organizzazione di una manifestazione–convegno che metta a fuoco, con rigore e chiarezza, sia gli aspetti tecnico-giuridici sia le implicazioni politiche della consultazione referendaria.

L’iniziativa si caratterizza per un approccio inclusivo. Sono infatti invitate a partecipare tutte le organizzazioni locali – sociali, culturali e politiche – che hanno già aderito a livello nazionale alla campagna per il No, nella convinzione che la difesa dei principi costituzionali richieda una mobilitazione ampia e trasversale.

Accanto agli appuntamenti pubblici, il Comitato lancia un appello alla cittadinanza attiva: chi desidera impegnarsi in prima persona può segnalare la propria disponibilità e partecipare all’organizzazione delle attività. L’obiettivo dichiarato è costruire una rete territoriale informata e consapevole, capace di animare il dibattito pubblico e rafforzare la partecipazione democratica.

Nel Soveratese, dunque, la campagna referendaria entra nel vivo con una proposta che punta su informazione, confronto e coinvolgimento. Una sfida che, nelle intenzioni dei promotori, non riguarda solo il merito del referendum, ma il rapporto stesso tra cittadini, istituzioni e Costituzione.