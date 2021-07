Nasce oggi il Soverato Line di Trenitalia

“Oggi nasce il Soverato Line di Trenitalia: cinque coppie di treni aggiuntivi tra Soverato e Catanzaro Lido che fino al 29 agosto incrementeranno l’offerta ferroviaria a servizio, oltre che della stessa Soverato, anche delle fermate di Montepaone-Montauro e Squillace.

Ancora una volta, l’impegno, l’attivismo e la costruttività dell’Associazione Ferrovie in Calabria sono stati ripagati: da anni ci stavamo battendo per far comprendere quanto importante fosse puntare al trasporto ferroviario nell’hinterland del soveratese, specie nel periodo estivo, al fine di decongestionare la pericolosissima SS106.

E da soveratese, oltre che da presidente dell’Associazione, sono doppiamente orgoglioso di questo nuovo obiettivo raggiunto!

Nelle prossime ore, sulla pagina Facebook di Associazione Ferrovie in Calabria pubblicheremo un approfondimento dedicato proprio al Soverato Line e tutti i relativi dettagli, rilanciando i comunicati di Trenitalia e Regione Calabria. Grazie a tutti coloro che ci hanno creduto!” Lo comunica l’Associazione Ferrovie in Calabria in un post su Facebook.