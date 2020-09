Nascondeva 3 kg di cocaina in auto, 39enne arrestato

Gli Agenti della Sezione Investigativa del Commissariato di P.S. di Gioia Tauro, nell’ambito di un mirato servizio antidroga, hanno arrestato in flagranza di reato un 39enne gioiese, per trasporto, detenzione e traffico di sostanza stupefacente del tipo cocaina, in ingente quantitativo

. L’uomo è stato notato mentre transitava a bordo della propria autovettura a bassissima velocità a Gioia Tauro, sulla SS 111, in compagnia dei familiari. L’andatura anomala ha insospettito gli operatori che lo hanno intercettato e fermato per un controllo.

Considerato l’atteggiamento sospetto palesato durante le attività di controllo su strada, il soggetto è stato condotto presso gli uffici del Commissariato ove si è proceduto a perquisizione personale e veicolare, anche con l’ausilio delle Unità Cinofile Antidroga dell’UPGSP di Reggio Calabria, coinvolte nel servizio. Abilmente occultati in un’intercapedine della carrozzeria dell’autovettura, dietro un pannello della tappezzeria interna, sono stati trovati 3 panetti di sostanza stupefacente del tipo cocaina, del peso di 1 kg ciascuno.

L’uomo, assuntosi la piena responsabilità del possesso della sostanza stupefacente, e dopo le formalità di rito, è stato associato presso la casa circondariale di Palmi, a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.