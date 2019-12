Nascondeva cocaina nella scatola delle caramelle, 26enne arrestato

I carabinieri della compagnia di Corigliano Calabro hanno arrestato un 26 enne per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. I Carabinieri della Tenenza di Cassano Ionio, mentre effettuavano un posto di controllo, hanno visto il giovane alla guida di una Renault Clio che sfrecciava per via Giuseppe Mazzini e lo hanno fermato.

In considerazione del suo atteggiamento sospetto e dei suoi precedenti di polizia in materia di stupefacenti, i militari hanno effettuato la perquisizione personale del 26enne e dell’autovettura, trovando, occultati dentro una scatola di caramelle per la gola, due involucri termosigillati contenenti sostanza stupefacente, risultata essere cocaina, per un peso complessivo di circa 21 grammi.

Nell’abitazione del 26enne è stato trovato un bilancino di precisione con residui di cocaina sul piano di pesata, nascosto all’interno di un pensile della cucina. Tutto il materiale trovato è stato sequestrato, mentre per il 26enne, d’intesa con il sostituto procuratore della Repubblica di Castrovillari, si sono aperte le porte della Casa Circondariale della città del Pollino, in attesa di convalida dell’arresto.