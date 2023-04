Nascondeva droga in un canile, 37enne arrestato

Nascondeva droga in un canile. Questa la scoperta dei militari della stazione Carabinieri di San Fili (CS) che, a San Vincenzo La Costa (CS), ha portato all’arresto di una persona per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari dell’Arma sono intervenuti nel canile di proprietà dell’indagato, un 37enne residente a San Vincenzo La Costa, sospettando fosse un luogo di smercio di sostanze stupefacenti. Come base per nascondere la droga e confezionare le dosi si serviva degli spazi del canile dove, durante la perquisizione, sono stati trovati 131,40 grammi di cocaina e 97,90 grammi di hashish, oltre all’occorrente per il confezionamento dello stupefacente, tutto posto sotto sequestro.

L’arrestato, su disposizione del magistrato di turno presso la Procura della Repubblica di Cosenza, è stato tradotto nella Casa circondariale di Cosenza.