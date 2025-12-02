Nascondeva hashish nella busta degli ortaggi, 51enne arrestato

I militari della Sezione Radiomobile, impegnati in controlli nelle zone più sensibili della città, avevano notato un via vai sospetto di persone già note come assuntori di droga nei pressi di un edificio.

Da lì sono partite le verifiche che hanno condotto all’appartamento da cui, secondo gli investigatori, sarebbero avvenute rapide cessioni di stupefacenti.

La perquisizione ha permesso di rinvenire la sostanza già suddivisa e pronta per lo spaccio. L’uomo, dopo le formalità di rito, è stato posto agli arresti domiciliari in attesa delle decisioni dell’autorità giudiziaria.

I controlli proseguiranno nelle prossime settimane per contrastare lo spaccio di droga sul territorio.