Nascondeva in casa munizioni e 2 kg di marijuana, arrestato

La squadra mobile e della squadra di P.G. di Serra San Bruno dopo prolungati servizi di osservazione hanno effettuato una perquisizione presso l’abitazione di un uomo, ritenuta nascondiglio di sostanza stupefacente poi utilizzata per la vendita al dettaglio.

Durante la perquisizione è stata ritrovata un’ingente quantità di sostanza stupefacente, per circa 2 chili di marijuana, già imbustata e sottovuoto per la vendita e il trasporto, oltre a materiale per il confezionamento ed un bilancino di precisione per la predisposizione delle dosi.

All’interno dell’immobile è stato rinvenuto anche munizionamento per armi da fuoco dal calibro 7.65, illegalmente detenute. L’uomo è stato arrestato e poi sottoposto agli arresti domiciliari.