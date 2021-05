Nascondeva in un ripostiglio tre tartarughe, titolare negozio denunciato

I carabinieri hanno denunciato in stato di libertà per detenzione a scopo di vendita o per fini commerciali senza la prevista documentazione e falso, il proprietario di un negozio di animali.

In particolare, a seguito di una perquisizione effettuata all’interno dell’esercizio commerciale, i militari dell’Arma hanno rinvenuto tre esemplari maschi di tartarughe testuggini, della specie denominata “Testudo Hermanni”, nascoste all’interno di un ripostiglio, oltre che diversa documentazione che verrà sottoposta a una più dettagliata disamina dagli inquirenti.

I tre rettili sono stati sequestrati e affidati al centro di recupero di animali selvatici di Messina.