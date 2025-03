Nascondeva la cocaina in casa, 25enne in manette

Continua incessante l’attività di controllo del territorio predisposta dal Questore della Provincia di Crotone Renato Panvino con la finalità di contrastare lo spaccio delle sostanze stupefacenti tra i giovani frequentatori della Movida.

L’importante servizio articolato nei dettagli, e concordato con il Procuratore della Repubblica Domenico Guarascio, nella giornata di domenica ha dato i suoi frutti, difatti a seguito di una attività di perlustrazione ed osservazione, gli agenti delle Volanti procedevano al controllo di M.S.D. di anni 25, soggetto con precedenti/pregiudizi di Polizia.

A carico dello stesso, in seguito alla citata attività, veniva rinvenuta ben occultata, 6,27 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina pronta per essere suddivisa in dosi ed un bilancino di precisione intriso della medesima sostanza.

L’attività di controllo del territorio nel week-end ha fatto registrare il controllo di 450 persone e di 242 veicoli e 32 persone pericolose agli arresti domiciliari. Altresì, sono stati segnalati al Prefetto 3 giovani in possesso di sostanze stupefacenti per il ritiro della patente.

Nella medesima attività gli agenti hanno segnalato all’autorità giudiziaria M.D. per detenzione ai fini di spaccio perché trovato in possesso 6,21 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana.