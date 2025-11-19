Nascondeva la droga in un’auto abbandonata, una donna denunciata

Nei giorni scorsi a Tropea una donna è stata denunciata per detenzione ai fini di spaccio di droga.

Nel corso dei controlli messi in atto sul territorio, disposti da parte del Questore di Vibo Valentia, personale appartenente al Posto Fisso di Polizia di Tropea ha effettuato alcuni accertamenti in merito ad un’autovettura apparentemente in stato di abbandono, parcheggiata sulla pubblica via.

Gli agenti hanno accertato che la vettura era di proprietà della donna in questione. Si presentava con gli sportelli chiusi ma non serrati, effettivamente in evidente stato di abbandono e sprovvista di copertura assicurativa.

Gli agenti nel corso del controllo hanno notato però che dal finestrino posteriore lato passeggero, c’era un sacchetto sottovuoto che poteva contenere sostanza stupefacente, motivo per il quale hanno proceduto alla perquisizione dell’abitacolo.

Droga in un’auto abbandonata, la perquisizione

Le ipotesi degli agenti della Polizia di Stato non erano sbagliate. L’attività esplorativa ha permesso di rinvenire e sequestrare droga di diverso tipo: marijuana e cocaina, per un peso lordo complessivo pari a 203.5 gr. di marijuana e peso complessivo lordo pari a 67,1 gr. di cocaina, oltre a due bilancini elettronici di precisione perfettamente funzionanti.

Al termine di tutte le operazioni, svolte anche con l’ausilio di personale della Squadra Mobile intervenuto sul posto la donna, intestataria dell’auto ed in possesso delle chiavi, è stata deferita in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria.