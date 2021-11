Nascondeva la marijuana nella busta del pane, 20enne denunciato

A Tiriolo un 20enne disoccupato nascondeva la marijuana nella busta del pane nella dispensa del magazzino a lui in uso. Così i Carabinieri di Tiriolo, da giorni sulle sue tracce, hanno denunciato in stato di libertà il 20enne disoccupato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

I 18 grammi di marijuana erano nella busta di carta, quella che viene di solito utilizzata per conservare il pane, pronta per essere suddivisa in dosi in quanto i Carabinieri rinvenivano all’interno della busta anche un bilancino di precisione.

La droga era nascosta su uno scaffale all’interno del magazzino a lui in uso, dove parcheggia anche il suo motorino. Il tutto veniva posto sotto sequestro e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.