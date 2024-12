Natale 2024: classifica dei titoli natalizi più amati in Italia e dove vederli

Le Streaming Chart di JustWatch consentono di scoprire quali sono i titoli di film e serie TV più popolari tra gli utenti di tutte le piattaforme di streaming disponibili in Italia.

Il Natale è quel momento dell’anno in cui la magia entra nelle case, trasformando semplici serate in ricordi preziosi. Tra luci scintillanti, alberi decorati e il profumo di dolci appena sfornati, grandi e piccini si ritrovano insieme per vivere la gioia delle feste.

E quale modo migliore per condividere questi momenti se non con un bel film natalizio? Che si tratti di classici intramontabili o di nuove storie piene di emozione e spirito natalizio, il cinema offre un modo unico per celebrare e vivere appieno la magia delle festività.

Quest’anno, in occasione di Natale 2024, JustWatch, la più grande guida di film e serie TV in streaming al mondo, ha deciso di offrire agli appassionati del genere un servizio ancora più prezioso: una guida completa sulle piattaforme dove è disponibile la maggior parte dei titoli a questa tematica, con la top 10 dei film horror e la top 10 delle serie TV horror più popolari in Italia. Grazie a questa classifica aggiornata, sarà facile trovare il contenuto giusto per vivere al meglio la paura durante la notte più spaventosa dell’anno!

In Italia, gli amanti del Natale hanno a disposizione una vasta scelta di film a tema sulle principali piattaforme di streaming, con un totale di 359 titoli per riempire le serate festive di magia e calore. TimVision si conferma il leader del mercato natalizio con il 39,6% dell’offerta, rappresentando la piattaforma di riferimento per i fan delle storie più emozionanti e festose. Seguono Amazon Prime Video con il 30,4%, che garantisce una selezione ampia e variegata, e Netflix, che, pur offrendo un catalogo meno esteso, detiene il 15% dei film natalizi disponibili.

Disney+ contribuisce con il 9,2% dei titoli, perfetti per tutta la famiglia, mentre NowTV (2,8%), Infinity+ (1,9%) e Paramount+ (1,1%) completano l’offerta, rendendo il panorama dello streaming natalizio vario e adatto a ogni gusto.