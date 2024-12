Natale al buio? A Chiaravalle Centrale è scontro tra la consigliera Neri e il sindaco Donato

Luminarie con polemica sui social, e la battaglia politica continua

A Chiaravalle Centrale, il clima natalizio si è di nuovo acceso dopo che una polemica infuocata ha infiammato i social. La consigliera comunale di opposizione, Emanuela Neri (nella foto), ha puntato il dito contro l’amministrazione, denunciando con un post su Facebook la mancanza di luminarie a meno di dieci giorni dal Natale.

“In tutte le città del mondo è Natale. La mia Chiaravalle è buia a meno di 10 giorni dalla nascita di Gesù”, ha scritto la consigliera, sottolineando il ritardo con toni critici.

La risposta del sindaco Domenico Donato non si è fatta attendere. Dopo la pubblicazione del post della Neri, nel giro di poche ore gli operai della ditta incaricata hanno iniziato a installare le luminarie su Corso Staglianò. Nel giorno della vigilia dell’Immacolata, il sindaco ha voluto spegnere le polemiche – almeno simbolicamente – con un messaggio su Facebook: “Per chi si era preoccupato che il Natale a Chiaravalle fosse rimasto al buio… sorpresa! Come da tradizione, le luminarie brillano da oggi, vigilia dell’Immacolata. A volte basta solo un po’ di pazienza, perché la bellezza arriva al momento giusto. Buone Feste a tutti e buona passeggiata sul nostro Corso illuminato!”.

Ma la consigliera Neri non ha gradito il tono del messaggio del sindaco, interpretato come una provocazione. Con una controreplica altrettanto incisiva, ha postato una serie di immagini di decorazioni natalizie provenienti da altre città, accompagnate dalla frase: “Non so voi ma io mi sono rotta le scatole della rassegnazione…”. Il confronto, ormai pubblico e acceso, ha diviso l’opinione dei cittadini, molti dei quali si sono schierati tra chi appoggia la critica della consigliera e chi invece difende il sindaco.

La questione delle luminarie, in realtà, sembra essere solo l’ultimo capitolo di un conflitto politico più ampio che da tempo contrappone la maggioranza e l’opposizione a Chiaravalle. Se il Natale avrebbe dovuto portare armonia, in questo caso ha acceso una discussione che, a quanto pare, difficilmente si spegnerà con le luci delle feste.