Natale e Capodanno, il gusto della tradizione calabrese: Naturium presenta i menù delle feste firmati dallo chef Gianpiero Menniti

Un’iniziativa culturale e gastronomica che unisce territorio, biologico e identità locale: disponibili gratuitamente a Montepaone e Rende.

Il Natale e il Capodanno diventano un racconto di sapori, memoria e territorio grazie alla nuova iniziativa del progetto culturale Naturium, che per le festività propone due menù speciali realizzati in collaborazione con lo chef Gianpiero Menniti. Un’operazione che va oltre la semplice proposta culinaria, inserendosi in un percorso di valorizzazione delle eccellenze calabresi e della filiera biologica.

I due menù – uno dedicato alla Vigilia di Natale e l’altro al Capodanno – sono stati pensati per chi desidera portare in tavola piatti capaci di stupire gli ospiti senza rinunciare alla tradizione. Alla base, una selezione attenta di prodotti simbolo della Calabria: farine macinate a pietra, come quella del Mulino Squillacioti, la struncatura, i fichi di Cosenza, il peperone crusco e molte altre materie prime locali, scelte per qualità, stagionalità e rispetto dell’ambiente.

«Quest’anno, insieme allo staff di Naturium, abbiamo voluto costruire due menù che parlano di tradizione, di Calabria e soprattutto di biologico», spiega lo chef Menniti. «Sono proposte pensate per accompagnare momenti di festa importanti, valorizzando ingredienti autentici e facilmente reperibili, capaci di raccontare la nostra terra attraverso il gusto».

L’iniziativa si inserisce pienamente nella filosofia di Naturium: non solo promuovere prodotti di qualità, ma diffondere cultura alimentare, consapevolezza e legame con il territorio. I menù, infatti, non sono in vendita: possono essere ritirati gratuitamente presso le casse dei punti Naturium di Montepaone e Rende, diventando così uno strumento accessibile a tutti per avvicinarsi a una cucina genuina e identitaria.

Per ulteriori informazioni o chiarimenti, è possibile contattare direttamente lo chef o lo staff di Naturium tramite i recapiti social. Un invito aperto a vivere le feste con un approccio diverso, dove la convivialità si intreccia con la cultura, la sostenibilità e il rispetto delle radici. Un Natale e un Capodanno che, grazie a questa iniziativa, tornano ad avere il sapore autentico della Calabria.