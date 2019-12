“Natale in Festa” a Badolato con le famiglie della Coop. Sociale “La Cicogna”

La piccola e straordinaria “comunità” della Classe Primavera di Badolato – con famiglie e bambini assieme a operatori, responsabili e partners del progetto – si è ritrovata tutta al completo Sabato 21 Dicembre pomeriggio presso la Delegazione Comunale di Badolato Marina per una dolce e serena Festa di Natale. Un momento straordinario di gioia e bellezza, amore e condivisione, che ha saputo mettere in primo piano la valida ed importante costruzione di relazioni tra i nostri piccoli beneficiari e le loro stesse famiglie con il resto delle persone presenti o afferenti/vicini al progetto “Servizi 0-6: Passaporto per il Futuro”. Un momento di festa ricco di emozioni, utile anche ad offrire uno scambio sereno di auguri natalizi.

Al centro dell’iniziativa la recita di Natale dei bambini, accompagnati in scena dalle proprie mamme, e poi tante altre attività di gioco e animazione con la visita a sorpresa del Babbo Natale della Cooperativa Sociale (grazie alla collaborazione dell’amico Francesco Antonio Matozzo) che ha donato a tutti i presenti un dono-ricordo della festa.

Non sono certo mancati i momenti di convivialità tra buffet di dolci, realizzati da alcuni genitori del progetto e dalle amiche socie dell’Associazione “MaMa”, ed una “zeppolata” speciale curata dallo chef Francesco Marinaro.

Una festa semplice e straordinaria – che si colloca nel contesto delle attività ordinarie ed extra-curriculari progettuali dell’a.s.2019/2020 – che aiuta la stessa Cooperativa a consolidare le buone prassi progettuali verso una prospettiva propositiva e funzionale, in termini di servizio e con un impegno attivo al contrasto della povertà educativa minorile, per il territorio e per le sue famiglie.

Con la presente di si intende ringraziare il Comune di Badolato per la concessione dello spazio, per l’ospitalità e per la sua presenza istituzionale attiva e costante, nelle persone del Sindaco Mannello e dell’Assessora Daniela Trapasso. Un ringraziamento particolare va anche ai genitori dell’Associazione di Promozione Sociale “MaMa” di Badolato. Un abbraccio agli amici Marinaro Francesco per la zeppolata e Francescantonio Matozzo per la sorpresa e la visita di Babbo Natale.

Un ringraziamento speciale va a tutti i genitori e nonni dei nostri “cuccioli”, senza i quali la meravigliosa festa non sarebbe stata possibile.

Le attività progettuali “Servizi 0-6: Passaporto per il Futuro” continueranno nel 2020 con una programmazione avvincente di nuovi ed importanti momenti di comunità, laboratori condivisi, esperienze ed attività extra-curriculari interessanti, novità importanti e sorprese belle.

Ad maiora semper! La Coop. Sociale “La Cicogna” augura a tutti Buone Feste!