Natale nel Borgo 2024: Montauro si Accende di Magia e Tradizione

A Montauro il Natale è un momento di comunità di tradizione e di ritrovo per un paese che si riunisce intorno al calore della condivisione. Anche quest’anno, grazie alla collaborazione tra l’Amministrazione Comunale e le associazioni locali attive, prende vita “Natale nel Borgo 2024”, un calendario di eventi che intreccia arte, musica, teatro e solidarietà. Questo programma, così ricco e variegato, non nasce per caso. È il frutto del lavoro costante di tante realtà che, per tutto l’anno, si impegnano non solo a mantenere vivo Montauro, ma anche a promuovere cultura e tradizione.

La Banda Cuccarini, La Radice Sociale APS, ACS Femminile, Comitato Arcangelo Pisani e Compagnia Teatrale sono il cuore pulsante del borgo: non solo organizzano eventi, ma creano occasioni per avvicinare le persone all’arte, alla musica e alla bellezza della condivisione. Le festività natalizie rappresentano l’apice di questo impegno, e ogni evento diventa un’occasione per raccontare e vivere la storia di Montauro.

L’8 dicembre, l’atmosfera natalizia si accenderà ufficialmente con l’inaugurazione del presepe artistico in Piazza del Popolo, una vera e propria opera evocativa curata con passione da Antonio Agresta e La Radice Sociale APS. Sempre lo stesso giorno, l’accensione del albero di Natale in Piazza Zanardelli, accompagnata dalle note emozionanti della Banda Cuccarini, darà inizio a un periodo di festa che unirà generazioni e tradizioni.

Durante tutto il mese, il borgo sarà animato da concerti, saggi musicali e momenti teatrali.

Il 14 dicembre, gli allievi della scuola di musica si esibiranno in un saggio natalizio che mostrerà il talento dei giovani artisti, il 26 dicembre “Concerto di Natale” a cura della banda Cuccarini Montauro, il 28 dicembre Palazzo Zizzi ospiterà uno spettacolo teatrale ispirato alla tradizione popolare, “Miseria Bella e Tutti Avvelenati”, un omaggio alla creatività e alla capacità del teatro di raccontare storie senza tempo. Non mancheranno i momenti di solidarietà, come la maratona benefica a favore di Telethon, che il 15 dicembre vedrà la comunità scendere in piazza per un evento che unisce il divertimento alla generosità. Ma il Natale a Montauro è anche sapore e tradizione.

Il 30 dicembre, in Piazza Zanardelli, la “Zippulata”, curata da ACS Femminile, sarà un’occasione per riunirsi attorno ai sapori autentici della cucina locale. Le zeppole, preparate con cura, non saranno solo un piacere per il palato, ma anche un simbolo di convivialità e appartenenza. Anche i bambini saranno protagonisti, perché il Natale è soprattutto per loro.

Babbo Natale arriverà il 25 dicembre in Piazza San Pantaleone, portando doni e sorrisi, mentre il 5 gennaio l’evento “Aspettando la Befana” trasformerà la creatività in un momento magico, coinvolgendo i più piccoli in attività artistiche che renderanno l’attesa della Befana ancora più speciale. Ogni evento del Natale a Montauro racconta la storia di una comunità che crede nella forza dell’unione. È un Natale che parla di speranza e di impegno, di persone che lavorano insieme per regalare al borgo non solo un’atmosfera di festa, ma un senso di appartenenza profondo.