Naturium aderisce alla Summer School Plef, dal 9 al 15 settembre a Locri

Una settimana alla scoperta del territorio con la guida di Goel.

Il progetto culturale “Naturium” aderisce al progetto di scuola estiva “Plef” che si svolgerà in Calabria, nella Locride, dal 9 al 15 settembre. La Planet Life Economy Foundation è una libera associazione senza scopo di lucro che, dal 2003, si occupa di dare concretezza ai principi della sostenibilità. Promuove, quindi, la realizzazione di un nuovo modello economico e sociale sul quale “Naturium” ha individuato una piena condivisione di valori.

La scuola estiva “Plef” nella Locride, da un lato è l’occasione per scoprire da vicino un territorio ricco di storia e di eccellenze, dall’altro dà l’opportunità di confrontarsi con la testimonianza viva e concreta del gruppo cooperativo Goel. Sarà, quindi, una settimana alla scoperta del territorio e delle imprese che vi operano, facendosi guidare da una comunità, di persone e cooperative sociali, nata nel 2003 nella Locride per attivare un percorso di riscatto e di cambiamento della Calabria attraverso il lavoro, la promozione sociale e un’opposizione attiva alla ‘ndrangheta. Ci saranno visite guidate giornaliere, a sfondo didattico e culturale, tra storia e natura, unendo i momenti di svago a quelli della formazione. Ogni giornata verrà arricchita dalle considerazioni di esperti dell’argomento attinente il programma.

Gli ospiti alloggeranno presso il moderno ostello di turismo responsabile “Locride” a Locri, confiscato nel 2005 alla ‘ndrangheta e assegnato a Goel nel 2017 che lo ha ribattezzato Locride, come simbolo di riscatto per quella terra. Il programma della Summer School, che usufruisce delle proposte di turismo responsabile de “I Viaggi del Goel”, ha un costo indicativo complessivo di 590 euro a persona, tutto compreso (vitto, alloggio, spostamenti sul territorio e didattica). Per adesioni e informazioni si può visitare il sito internet “Plef” oppure chiedere direttamente ulteriori dettagli presso il “Naturium” point di Montepaone Lido (Urban Market).