Naturium al FIBO 2026 di Colonia: Giovanni Sgrò tra le novità Panatta e il nuovo volto del fitness mondiale

Il fondatore del progetto culturale e della Flex Gym rientra dalla più importante fiera europea del settore: “Quindici macchine rivoluzionarie provate con Hany Rambod, il coach dei Mr. Olympia. E un mercato ormai globale, dove Asia ed Europa si contendono la scena”

Quattro giorni a Colonia, in Germania, per respirare il futuro del fitness mondiale. Giovanni Sgrò, fondatore del progetto culturale Naturium e dell’annessa Flex Gym di Soverato, è rientrato in Calabria dopo la sua presenza al FIBO 2026, la più importante fiera internazionale dedicata a fitness, benessere, salute e nutrizione, in scena dal 16 al 19 aprile al Centro Espositivo di Colonia.

Un appuntamento che riunisce ogni anno migliaia di espositori e centinaia di migliaia di visitatori da oltre cento Paesi, confermandosi come l’hub globale delle tendenze e delle tecnologie del settore.

Un mercato sempre più globale: Asia ed Europa si contendono il fitness

Tornato in Italia con un taccuino ricco di spunti, Sgrò traccia un bilancio lucido dello stato dell’industria. “La fiera si conferma interessantissima — racconta — e fotografa un mondo in cui l’Oriente, in particolare Cina e India, è ormai la fabbrica del pianeta. Molte aziende europee e italiane si appoggiano a grandi manifatture cinesi per la produzione, ma negli ultimi quindici anni quegli stessi stabilimenti hanno iniziato a sviluppare marchi propri, capitalizzando competenze costruttive e biomeccaniche di altissimo livello”.

Un’evoluzione che, osserva il fondatore di Naturium, ridisegna la geografia del comparto: “Non sono più Paesi emergenti, sono player fondamentali. L’industria e la creatività europee non possono ormai fare a meno di queste filiere. E lo si vede dal FIBO: presenze dal Giappone al Brasile, con numerose aziende indiane e coreane in forte crescita, accanto ai marchi tedeschi, italiani e americani che continuano a innovare”.

Quindici macchine nuove: l’onda Panatta sorprende Colonia

Tra le tappe più significative della visita, quella allo stand Panatta, storico partner della Flex Gym. Il marchio marchigiano — riferimento globale del bodybuilding di alta gamma — ha presentato a Colonia quindici nuove macchine, descritte da Sgrò come “completamente rivoluzionarie”. Attrezzature frutto di uno studio approfondito della biomeccanica, sviluppate anche grazie al contributo dei più grandi preparatori mondiali.

“Abbiamo avuto il privilegio di provarle insieme a Hany Rambod, il coach più titolato della storia del bodybuilding — racconta Sgrò —. È l’ideatore del sistema FST-7 e ha guidato leggende come Phil Heath, Jay Cutler, Chris Bumstead e Hadi Choopan, per un totale di oltre venticinque titoli Mr. Olympia. Testare con lui le nuove macchine significa confrontarsi con la più alta espressione della scienza dell’allenamento applicata all’ingegneria italiana”.

Nelle foto scattate durante la visita, Sgrò posa accanto a Rudy Panatta e allo stesso Rambod presso lo stand aziendale. “Siamo stati accolti con il calore di sempre da Rudy — aggiunge —. Ormai ci considerano parte di una famiglia che ha riportato in Calabria il meglio del made in Italy del fitness. Il nostro centro è attrezzato in gran parte con macchinari Panatta, e siamo certi che questo marchio continuerà a dominare la scena del bodybuilding mondiale”.

Tecnologia, biomeccanica e il ritorno del ferro

Uno dei fili rossi emersi a Colonia è proprio la convivenza tra digitalizzazione e classicità. “Molta tecnologia è entrata nelle macchine — osserva Sgrò — ma tornano in auge anche gli attrezzi fondamentali, costruiti con una cura biomeccanica straordinaria. Panatta è l’esempio più evidente di questa filosofia: attrezzature che seguono i movimenti naturali del corpo, riducendo i rischi e massimizzando la connessione mente-muscolo”.

La visione di Naturium: salute, prevenzione e benessere integrale

Al di là delle novità di prodotto, il FIBO ha confermato una tendenza di fondo che Sgrò segue da anni con Naturium: la crescente consapevolezza dell’attività fisica come strumento di prevenzione sanitaria e longevità. “Oggi si è capita l’importanza dell’allenamento muscolare per il metabolismo, per l’equilibrio ormonale, per la salute complessiva — riflette —. Il fitness offre a costi accessibili ciò che la sanità farebbe fatica a garantire: prevenzione, tono psicofisico, qualità della vita”.

Un messaggio che per Sgrò va oltre la palestra. “Naturium è sempre attenta a ciò che è utile al corpo e alla mente, perché tutto parte da un sistema integrato di benessere. La salute fisica nasce dalla mente: è da lì che comincia ogni vera pratica di cura di sé”.

Due giorni pieni in fiera, “faticosi ma fondamentali” — sottolinea — per portare a Soverato e in Calabria il meglio dell’innovazione internazionale. Perché anche da noi, ribadisce Sgrò, “si può fare cultura del benessere con gli stessi standard di Colonia, New York o Tokyo”.