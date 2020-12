Naturium ama la musica: oggi il lancio del videoclip di Meacci e Paolillo

Due artisti che hanno collaborato in passato con il progetto culturale.

Il progetto culturale “Naturium” è da sempre al fianco dell’arte e della musica. Con enorme piacere condivide la notizia del lancio ufficiale odierno del videoclip “Postludium – music for nobody”. Il brano per pianoforte solo è eseguito dal maestro Daniele Paolillo ed è estratto dall’album del compositore Alessandro Meacci “Revolution X”. Entrambi calabresi (Alessandro Meacci è di Gasperina, Daniele Paolillo è napitino) si sono già esibiti nell’ambito di iniziative pubbliche del progetto “Naturium” e, adesso, hanno dato vita ad una straordinaria collaborazione artistica che non può che rivelarsi eccezionalmente importante nel panorama culturale-musicale.

“Revolution X” racchiude una raccolta di dieci brani scritti da Alessandro Meacci e pubblicati dalla casa editrice Erom (Edizione Romana Musica). L’esecuzione di tre nuovi brani per pianoforte solo è stata affidata al pianista Daniele Paolillo che li ha registrati lo scorso mese presso i “TotoSound Studios” di Roma. Il primo dei tre brani, “Postludium”, è disponibile da oggi sui canali social dei due artisti attraverso un videoclip musicale.

L’album Revolution X di Alessandro Meacci, è un excursus musicale che spazia dalle influenze post-romantiche alla musica popolare-cinematografica, fino al linguaggio contemporaneo. Il titolo richiama il legame simbolico dell’autore con il numero 10, che nel mondo greco era fonte d’ispirazione per i pitagorici attraverso la Tetraktys (da cui è tratto il suo omonimo album per pianoforte del 2016).

Tutto confluisce, in questo lavoro, nella nascita di dieci nuovi brani per mezzo di una contaminatio tipica del teatro latino ma mai avulsa da un forte contesto formale. La struttura dell’opera è appunto ispirata a quella del teatro greco-latino: un Praeludium (prologo), diversi episodi, un Interludium (intermezzo, stasimi), altri episodi ed infine un Postludium (peroratio, epilogo).