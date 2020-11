Naturium compie sette anni, l’entusiasmante traguardo del progetto culturale

Martedì 17 e mercoledì 18 novembre tante iniziative per celebrare l’evento

Un nuovo, entusiasmante traguardo di longevità per il progetto culturale “Naturium”. A Rende (Cs) arriva a compiere ben sette anni di attività l’omonima iniziativa voluta da Giovanni Sgrò che, olisticamente, traduce i temi dell’ambiente, del biologico, della sostenibilità, dell’alimentazione sana e naturale in un costante impegno di sensibilizzazione culturale e in una originale e affermata idea imprenditoriale.

Il centro “Naturium” ospitato presso la Galleria Marconi di Rende, in questi sette anni ha promosso decine di incontri e seminari di alto rilievo scientifico, ha aperto le proprie porte alle scuole e alle famiglie, ha interagito con le tante professionalità del territorio e si è interfacciato positivamente con tutte le istituzioni locali.

Un lungo percorso, costruito nel tempo grazie alla fiducia crescente di numerosissimi “clienti” poi diventati “amici” nella condivisione di idee e obiettivi. Una bella storia calabrese che nelle giornate di domani e dopodomani (martedì 17 e mercoledì 18 novembre) verrà celebrata con il lancio sui social di un docufilm di circa 50 minuti, centrato sulla descrizione del progetto e la sua evoluzione, con una intervista al fondatore Giovanni Sgrò. Non mancheranno le testimonianze di chi ha collaborato al successo di questa avventura diventandone, a sua volta, un convinto protagonista.

“Non potendo festeggiare con particolari eventi aggregativi come in occasione dei nostri cinque anni – ha spiegato Giovanni Sgrò – offriremo, comunque, un segno di gratitudine a tutti coloro i quali hanno imparato a conoscerci e apprezzarci”. Non solo il docufilm, dunque, ma anche un gradito 10 per cento di sconto alla cassa su tutti i reparti del “Naturium” di Rende nelle giornate di martedì 17 e mercoledì 18 novembre.