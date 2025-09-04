Naturium e la Calabria in tavola: il peperoncino di San Vito conquista i mercati

L’incontro tra Giovanni Sgrò e Roberto Galati celebra un’eccellenza agroalimentare calabrese

Prosegue la campagna promozionale di Naturium – Cibo e Natura, il progetto guidato da Giovanni Sgrò che da anni valorizza il meglio della produzione agroalimentare calabrese. Questa volta i riflettori sono puntati su una specialità che racconta tradizione, territorio e gusto autentico: il peperoncino “a sigaretta”, piccantissimo e vivace, già diventato un vero e proprio “must” nelle ultime settimane.

L’incontro s Montepaone tra Giovanni Sgrò e Roberto Galati, titolare dell’azienda agricola I Casali di Postaglianadi a San Vito, ha segnato una nuova tappa di questo percorso. Nel video diffuso da Naturium, Galati illustra le peculiarità del peperoncino, definito un vero e proprio “integratore naturale”, capace di racchiudere proprietà benefiche e un sapore inconfondibile.

Il prodotto, amatissimo dai calabresi e sempre più apprezzato anche dai turisti, è già disponibile da una settimana nei punti vendita Naturium di Rende e Montepaone, così come negli Urban Market di Satriano Marina e Montepaone Lido.

“Valorizzare aziende agricole come quella di Roberto Galati – sottolinea Sgrò – significa sostenere chi con passione e competenza porta avanti la tradizione agricola calabrese, trasformandola in eccellenza contemporanea”.

Naturium rinnova così il proprio invito a scoprire e degustare i sapori autentici di un territorio che resiste, innova e sa farsi apprezzare ben oltre i confini regionali.