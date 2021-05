Naturium festeggia le mamme, domenica 9 maggio un vasetto di gerani in regalo

Giovanni Sgrò: “Conforto e rinascita, sentimenti di speranza espressi con un dono”

Ogni mamma merita di sentirsi amata e apprezzata. Più che mai nel giorno della sua festa. Domenica 9 maggio il progetto culturale “Naturium” festeggerà tutte le mamme, regalando un vasetto di gerani da ritirare gratuitamente presso i supermercati Urban Market di Satriano e Montepaone Lido. “Conforto” e “rinascita” i due sentimenti di speranza espressi da “Naturium” con l’iniziativa.

“Il conforto – sottolinea Giovanni Sgrò, fondatore del progetto culturale – è un senso di sollievo che si prova dopo un accadimento. Questa è, quindi, un’occasione importante per ringraziare le nostre mamme che hanno sopportato, con fatica e tanto amore, il peso delle lunghissime restrizioni dell’ultimo anno”.

“Siamo consapevoli del fatto che l’emergenza non sia ancora finita, ma che comunque bisogna ripartire, nella speranza che questa pandemia ci abbia fatto capire l’importanza della famiglia e dei valori umani più alti, come l’amicizia e la condivisione. Lo scorso anno abbiamo consegnato più di trecento gerani e molti dei clienti che hanno avuto l’opportunità di ritirare la piantina ci hanno ringraziati con soddisfazione perché hanno custodito e apprezzato il senso e il valore simbolico del dono”.

“Siamo speranzosi che finalmente mamme, mariti e figli al seguito vi ritroverete e ci ritroveremo a vivere la spesa con felice condivisione e reciproca felicità di incontrarci e condividere sorrisi e relazioni. Siamo felici che tutto stia andando per il meglio e questo piccolo omaggio floreale servirà a rallegrare il luogo in cui verrà messo a dimora. Auguriamo, pertanto, una bellissima domenica a tutte le famiglie e in particolare a tutte le mamme!”.

Appuntamento domenica mattina dalle ore 8.30 alle ore 13.00 presso i supermercati Urban Market di Satriano e Montepaone Lido.