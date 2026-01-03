Naturium, il 2025 della consapevolezza: famiglie e nuovi consumatori scelgono il cibo autentico e biologico

Il promotore Giovanni Sgrò racconta la crescita del progetto culturale tra Montepaone e Rende: “Prodotti veri, filiere pulite, responsabilità verso chi si affida a noi”

Nel 2025 le sedi di Naturium a Montepaone e Rende hanno registrato un avvicinamento sempre più significativo di famiglie, in particolare coppie con figli, alla filosofia del progetto culturale fondato e promosso da Giovanni Sgrò.

Un pubblico che — racconta Sgrò — non cerca semplicemente prodotti “di nicchia”, ma alimenti autentici, nutritivi, privi di processi industriali invasivi, coerenti con uno stile di vita informato e sostenibile.

“Come un grande riassunto dell’anno — spiega — abbiamo visto crescere una nuova generazione di consumatori consapevoli: persone che leggono, si informano, confrontano i prodotti, utilizzano anche strumenti digitali e app di controllo qualità. E quando verificano che molti dei nostri alimenti risultano largamente positivi, restano meravigliati. Non cercano il prezzo più basso, ma il valore: filiere biologiche, pasta integrale autentica, grani antichi, lievito madre, cereali veri. Il vero integrale deve essere integro, non ricostruito o processato. Questa è la nostra filosofia”.

Secondo Sgrò, il biologico non è soltanto una scelta alimentare, ma un atto culturale e civile: significa ridurre gli sprechi, limitare i contaminanti, sostenere produttori seri e rispettosi dell’ambiente.

“Il cibo biologico — afferma — è sostenibile perché nasce da una filiera che tutela la terra e le persone. Noi selezioniamo prodotti fatti con amore, metodo e certificazioni chiare. Devono essere buoni nel gusto, ma anche buoni per il corpo e per la mente”.

Un ruolo centrale lo hanno avuto le mamme, particolarmente attente al tema del cibo altamente processato. “Molte famiglie — osserva Sgrò — scelgono Naturium per proteggere i propri figli da alimenti svuotati del loro valore nutrizionale. Il nostro impegno è continuare a proporre il meglio dell’agricoltura italiana, mettendo al centro la serietà del produttore e la certezza dell’autenticità”.

Dietro ogni prodotto sugli scaffali, sottolinea il promotore del progetto, c’è un lavoro di selezione e responsabilità: “Quando un cliente mette qualcosa nel carrello, quella scelta l’abbiamo fatta prima noi. Per questo ogni articolo racconta una storia di conoscenza, rispetto e trasparenza. I nostri clienti sono preziosi e meritano tutela. Continueremo con convinzione questo percorso di promozione del cibo vero, autentico e di qualità. Naturium non è solo un negozio: è una comunità che cresce insieme alla cultura del buon vivere”.