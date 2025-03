Naturium, il commercio che fa cultura: il primo wellness shop d’Italia tra etica, benessere e territorio

Da Montepaone Lido a Rende, il progetto fondato da Giovanni Sgrò trasforma il concetto di vendita in una relazione profonda con la comunità, tra cibo sano, produzioni locali e qualità accessibile

Un’idea semplice e rivoluzionaria insieme: trasformare un’attività commerciale in uno spazio di relazione, consapevolezza e benessere. È questa la visione che anima Naturium, il progetto culturale fondato da Giovanni Sgrò, che ha saputo coniugare ideali e impresa, aprendo a Montepaone Lido e Rende i primi wellness shop d’Italia. Non negozi tradizionali, ma luoghi dove si promuove un nuovo stile di vita, centrato sul rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente.

Il cuore pulsante di Naturium è la sua filosofia, che mette al centro le persone, non i clienti. Chi entra nei punti vendita viene accolto come un compagno di viaggio, con cui condividere valori e costruire relazioni autentiche. Ogni scelta commerciale, dall’assortimento alla comunicazione, è ispirata a un’idea chiara: educare al benessere, senza rinunciare alla sostenibilità economica.

I valori che guidano Naturium sono netti e coerenti: cibo sano e nutriente, attenzione al benessere fisico e mentale, valorizzazione delle produzioni locali e ricerca costante della qualità, anche internazionale, ma sempre a prezzi accessibili. In un mondo dove l’alimentazione è spesso condizionata da logiche industriali e standardizzate, Naturium sceglie invece la via dell’autenticità e della cura.

Non stupisce, dunque, che il progetto abbia conquistato una comunità sempre più ampia e partecipe, fatta di famiglie, giovani, professionisti, sportivi e appassionati del vivere bene. A dimostrarlo sono non solo le vendite, ma soprattutto il clima che si respira nei punti vendita, durante gli eventi culturali, le degustazioni, i laboratori per adulti e bambini. Perché in Naturium il commercio diventa mezzo per un fine più alto: diffondere una cultura della salute, del territorio e della bellezza delle relazioni umane.

Un’esperienza che oggi rappresenta un modello innovativo e replicabile anche altrove, dimostrando che un’altra economia, più etica e partecipativa, è non solo possibile, ma anche vincente.