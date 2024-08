Naturium: l’innovazione calabrese nel wellness conquista tutti

Il progetto culturale di Giovanni Sgrò, con sedi a Montepaone e Rende, rivoluziona il concetto di bio, valorizzando il Sud e le sue eccellenze

Naturium, il progetto culturale nato in Calabria su iniziativa di Giovanni Sgrò, sta riscuotendo un successo senza precedenti in questa stagione estiva, attirando l’attenzione di centinaia di turisti e clienti locali.

Con le sue sedi principali a Montepaone e Rende, Naturium si sta affermando come un punto di riferimento nel settore del wellness shop, distinguendosi per innovazione, varietà e convenienza.

I clienti, provenienti da grandi città come Milano, Genova, Torino e Roma, rimangono stupefatti dalla profondità dell’assortimento e dalla convenienza dei prezzi, affermando di non aver mai visto nulla di simile nelle loro città d’origine. La proposta commerciale di Naturium spazia dai prodotti per bambini alla cosmesi biologica e sostenibile, dai prodotti eco-solidali alla linea macrobiotica, offrendo una vasta gamma di spezie, frutta secca, succhi senza zucchero aggiunto, pasta di grani antichi, farine macinate a pietra e prodotti locali autentici.

Un’iniziativa particolarmente apprezzata è “Connessione Sud”, che propone una selezione di prodotti regionali e del Sud Italia, biologici e rappresentativi del patrimonio culinario locale. Questo impegno verso l’autenticità e la sostenibilità ha già portato Naturium a essere premiato a Milano come negozio indipendente innovativo.

La forza di Naturium risiede nella sua capacità di offrire in un unico luogo una varietà di prodotti che soddisfano diverse esigenze alimentari: dai vegani agli intolleranti al glutine, dagli sportivi a chi cerca integratori specifici. Questa diversità, unita alla convenienza, sta contribuendo a scrivere una nuova pagina nelle tendenze e nelle abitudini degli italiani.

Il successo di Naturium non sarebbe possibile senza uno staff professionale e competente, sempre pronto ad ascoltare le esigenze dei consumatori e a proporre soluzioni che bilanciano salute e convenienza. Questo approccio centrato sul cliente sta permettendo a Naturium di crescere e migliorarsi continuamente.

Giovanni Sgrò, fondatore del progetto, commenta: “Siamo felici di ricevere questi complimenti ogni giorno. Questo ci dà la forza e la volontà di proseguire a migliorarci sempre di più, pensando a una Calabria che può essere protagonista nell’innovazione e nel benessere”.

Naturium si sta dimostrando non solo un’attività commerciale di successo, ma un vero e proprio fenomeno culturale che sta cambiando la percezione della Calabria e del Sud Italia nel panorama del wellness e dell’alimentazione consapevole.