Naturium partner degli “Inspiring Talks” dedicati alla cura di sé

Serata incentrata su alimentazione consapevole, prevenzione e gentilezza verso il proprio corpo. Il progetto culturale conferma il suo impegno per uno stile di vita sano e attento all’uomo e alla terra.

Una serata dedicata alla cura di sé, al valore della prevenzione e a una visione più consapevole del benessere. Si è svolto all’Ariha Hotel di Cosenza il nuovo appuntamento con “Inspiring Talks with?”, incontro che questa volta ha scelto di mettere al centro la gentilezza verso il proprio corpo, l’alimentazione consapevole e l’importanza delle scelte quotidiane per la salute personale.

Tra i partner dell’iniziativa anche Naturium, progetto culturale calabrese fondato dall’imprenditore di Soverato Giovanni Sgrò, da sempre impegnato nella promozione di stili di vita sani, sostenibili e coerenti con una visione integrata del benessere umano e ambientale.

Una presenza significativa, che ha rafforzato il senso profondo della manifestazione: diffondere cultura della prevenzione e attenzione concreta alla qualità della vita.

Protagonista dell’incontro è stato il naturopata ed esperto in nutrigenetica Pietro Guzzo, che ha guidato i partecipanti in una riflessione sul rapporto tra nutrizione, ascolto di sé e benessere complessivo. Un intervento che ha posto l’accento su un tema oggi sempre più centrale: prendersi cura di sé non come gesto occasionale, ma come pratica quotidiana di responsabilità e consapevolezza.

Nel corso della serata, il partner Naturium ha portato il proprio contributo attraverso una testimonianza concreta di vicinanza a quei percorsi che promuovono salute e qualità delle scelte alimentari.

Alla manifestazione era presente anche William Cesareo, responsabile del Naturium di Rende, che ha avuto modo di ritrovare numerosi clienti e persone già attente a un’alimentazione biologica e più naturale.

Il messaggio condiviso da Naturium è chiaro: promuovere uno stile di vita sano e consapevole, con l’obiettivo della prevenzione, significa investire non solo nel benessere dell’uomo, ma anche in un rapporto più equilibrato con la terra.

Una linea culturale e valoriale che il progetto porta avanti da tempo, nella convinzione che salute, alimentazione e ambiente siano aspetti profondamente connessi.

L’appuntamento si è concluso, come da tradizione, con un aperitivo conviviale, momento informale ma prezioso per proseguire il confronto tra i presenti in un clima di amicizia, rispetto e condivisione. Un finale coerente con lo spirito dell’iniziativa, che ha saputo unire contenuti, relazioni umane e attenzione autentica al benessere.