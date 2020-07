Naturium sostiene il progetto di Sirelli “La mia Calabria è bellissima”

Le originali t-shirt dell’artista che raccontano l’amore per la nostra terra.

Anche “Naturium” sostiene il progetto “La mia Calabria è bellissima” (tutte le informazioni su www.lamiacalabriabellissima.it) lanciato dall’artista Massimo Sirelli. Lo fa proponendo in esclusiva, per l’area del Soveratese, le t-shirt che il creativo sperimentatore, amante della ricerca visiva, ha realizzato per testimoniare il suo “amore per una regione meravigliosa che attende l’amore dei calabresi e del resto del mondo”. “Ho viaggiato tanto, per tutta la Calabria – spiega l’artista. – Ho scelto di condividere con tutti il mio viaggio affinché possa essere portato lontano e nel cuore”.

Ispirazioni in piena sintonia con la filosofia che “Naturium” porta avanti già da diversi anni. Da qui, dunque, l’idea di una originale condivisione d’intenti “perché dobbiamo tutti essere ambasciatori della bellezza che ci circonda”.

“L’arte è un veicolo di memoria e di trasmissione di valori – sottolinea il fondatore di “Naturium”, Giovanni Sgrò. – Sirelli, con il suo progetto, ha saputo riassumere con un particolare linguaggio visivo il grande amore dei calabresi per la loro terra. Apprezzando la sua iniziativa, abbiamo, così, chiesto all’artista di essere noi stessi portatori del suo messaggio”. Da “Naturium” le t-shirt “La mia Calabria è bellissima” di Massimo Sirelli sono disponibili in edizione speciale con il logo personalizzato “Cibo & Natura”.

NOTE SU SIRELLI

Influenzato già in adolescenza dal mondo dei graffiti e della street art, Massimo Sirelli si è diplomato nel 2003 in Digital e Virtual Design presso l’Istituto Europeo di Design (IED) di Torino. Artista sognatore e libero usa un linguaggio diretto, semplice e spontaneo. Comunicatore multidisciplinare non pone limiti alla sua creatività, dalla scultura all’illustrazione, dalla grafica ai graffiti. Ulteriori informazioni su www.lamiacalabriabellissima.it.