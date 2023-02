Proseguono ininterrottamente dalla giornata di ieri le operazioni dei vigili del fuoco a Steccato di Cutro in condizioni del mare proibitive. In azione squadre ordinarie, soccorritori acquatici, sommozzatori ed esperti in topografia applicata al soccorso.

Elicottero DRAGO VF142 del reparto volo di Catania ha sorvolato lo specchio di mare antistante Steccato di Cutro mentre unità con Quad hanno perlustrato il tratto di spiaggia.

Recuperate in giornata ulteriori quattro salme.